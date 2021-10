Soy un socio, nunca un subordinado de AMLO; Ricardo Monreal

CDMX.- Los esfuerzos corruptores de Ricardo Monreal (Zacatecas, 61 años) no pasan de regalar una y otra vez su último libro. Después de una decena de entrevistas para El País con el jefe de la bancada de Morena en el Senado el periodista sale siempre de su despacho con su libro más reciente.

Al ser cuestionado sobre su aspiración a la Presidencia de la República pese a que López Obrador no lo cita entre los aspirantes, Monreal respondió:

“El mensaje es que estaré puntual a la cita con la historia aunque no haya sido referido por el Ejecutivo Federal. Tengo mi historia de lucha que me hace simpatizante de él (López Obrador), pero independiente de él. Es decir, soy una mezcla extraña. Una especie de socio de un proyecto de nación, pero nunca un subordinado incondicional”.

Destacó que el presidente tiene una enorme influencia. “En su tercer año tiene un 65 por ciento de popularidad en México y del 90 por ciento dentro de Morena por lo que su voz es escuchada y atendida. Por eso siempre he dicho que si no hay Inclusión, habrá división y si no hay apertura habrá ruptura. Es decir, estamos a tiempo de conducir un proceso incluyente con las candidaturas durante las primarias”.

Posteriormente el morenista respondió a la pregunta: “¿De verdad cree que puede ganar?”.

“Voy a ganar la interna, que es la más difícil, y después la nacional. La lucha más difícil y compleja son las primarias”, indicó Ricardo Monreal.