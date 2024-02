‘Su deslinde es pura palabrería’, advierte Riva Palacio sobre Slim y su intento de convencer que no es el favorito de la 4T

CDMX.- Carlos Slim es el “empresario del régimen”, aunque reniegue, reitera hoy el periodista Raymundo Riva Palacio tras el intento del dueño de Grupo Carso de deslindarse del mote del “favorito” de la presente administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

Para el analista político, según lo expuesto en su más reciente columna “Estrictamente Personal”, “su deslinde es pura palabrería” porque ser el “legitimador” del sexenio del obradorato, convirtió a Slim en el empresario más beneficiado de este gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Slim, el empresario del régimen (II)

“En el actual gobierno, ha sido un legitimador poderoso de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de haber sido el empresario más beneficiado en lo que va del sexenio, lo que no ha pasado desapercibido”, refiere.

Sobre la conferencia de prensa, la cual duró tres horas, dada por el empresario este lunes, Riva Palacio advierte que no fue más que un intento de “neutralizar los señalamientos de que entre él y el Presidente hay una especie de matrimonio por conveniencia”.

El analista asesta que “la negativa de Slim que no es el empresario favorito del Presidente no se sostiene”, porque no puede borrar todos los contratos con los que ha sido beneficiado.