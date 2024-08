La oposición venezolana aseguró más del 80% de las actas de escrutinio de votos. Así lo hizo

Con el tono tranquilizador de alguien que sistemáticamente ha sido considerada no favorita para ganar, la destacada opositora María Corina Machado anunció que su coalición había reunido más de dos tercios de las actas de escrutinio de los centros de votación de todo el país , y que éstas muestran que el presidente Nicolás Maduro había resultado perdedor en su intento por ser reelegido.

El domingo, las autoridades intentaron impedir el acceso de los voluntarios de la oposición a las casillas, y en algunos lugares lo consiguieron. Pero en otros los voluntarios se mostraron inquebrantables y, una vez dentro de los centros de votación, no se marcharon, en algunos casos hasta pasadas las 11 de la noche.

“Nuestros testigos tienen derecho a su acta”, dijo Machado. “Ningún testigo se va desde su centro de votación sin el acta en la mano”.

Los voluntarios también fueron entrenados para utilizar una aplicación hecha a la medida para informar de irregularidades en los centros de votación, como retrasos en la apertura o cortes de electricidad, y para escanear un código QR impreso en cada acta de escrutinio.

EL “CHORIZO”

Los venezolanos utilizan máquinas de votación electrónicas desde hace unas dos décadas. Las máquinas registran los votos, proporcionan un recibo en papel a cada votante y, tras el cierre de las urnas, imprimen copias de las hojas de recuento, cuya longitud ha dado lugar a que se les apode “chorizo”.

Los recuentos muestran los totales de votos desglosados por candidato, el código QR y las firmas de los representantes de los partidos, de un empleado del organismo electoral y de los trabajadores electorales que participan tras ser seleccionados por sorteo.

Cada representante de partido tiene derecho a una acta de escrutinio, mientras que otra copia se introduce en un sobre y se entrega en la sede del Consejo Nacional Electoral.

Las luchas intestinas y la desorganización habían limitado sistemáticamente la capacidad de los opositores al gobierno para asegurar y salvaguardar los recuentos de votos en elecciones anteriores. Pero Machado dijo que la oposición había obtenido más del 70% de las actas. A la larga, esa cifra crecería hasta superar el 80%.

El escaneado de los códigos QR les dio a un equipo de trabajadores de la campaña acceso inmediato a los resultados de la votación, que tabularon el domingo por la noche y el lunes.

El Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados en su sitio web, que no funciona desde el lunes. Aunque no está obligado a publicar imágenes de las actas de escrutinio, ha compartido previamente los totales de cada acta.

El Consejo informó el lunes que Maduro recibió 5.1 millones de votos, mientras que Edmundo González, representante de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo más de 4.4 millones. El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, proporcionó el viernes los resultados actualizados del 96,87% de las actas de escrutinio, los cuales le daban 6-4 millones de votos a Maduro y 5.3 millones a González.