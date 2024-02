‘No veo qué beneficios nos ha dado’, niega Slim ser el ‘favorito’ de la administración de AMLO

“De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa II del Tren Maya; de las siete etapas, solo recibí la dos, de la que no hicimos viaducto ni estación. De esta etapa realizamos solo 80 por ciento” , agregó sobre su participación en la actual administración.

Slim Helú recordó que sigue sin la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga, aunque afirmó que su grupo empresarial seguirá esperando pacientemente, como lo ha hecho desde hace 20 años. “Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Somos la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un brazo amarrado”, dijo el empresario.

TELMEX NO ES RENTABLE

Hizo un recorrido sobre sus inicios como inversionista, desde la adquisición de sus primeras empresas hasta la compra de Telmex, de la cual insistió que no se trató de un regalo y que actualmente no es una empresa rentable, aunque no considera venderla.

“Quedé con mis hijos en que no la íbamos a vender”, dijo a medios de comunicación.

