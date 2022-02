$!Su esposa desahuciada le pidió permiso para tener sexo con su ex antes de morir, ¿tú qué harías?

Un usuario de Reddit compartió un mensaje que se ha convertido en viral.

El mensaje ha sido tan impactante que hasta Reddit se ha visto obligado a retirarlo ante el aluvión que comentarios que ha generado, provocando una gran indignación entre sus usuarios.

En el mensaje un hombre relata que su esposa sufre una enfermedad terminal y que morirá en pocos meses. En ese texto reconoce su amor por ella, plasma su intención de cuidarla hasta el último día y comparte el último deseo de su mujer: “Mi esposa moribunda me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez”.

En su carta el hombre explica que “recientemente me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener sexo con una pareja anterior suya. Por supuesto, me sorprendió y le pregunté por qué diablos quiere eso”.

Más para leer: ‘Hay que tener pudor’, critican a mamá ‘fit’ por atuendo “inapropiado” para dejar a su hijo en la escuela

La reacción del hombre fue preguntarle a su mujer por qué quería volver a acostarse con su ex antes de morir, y la explicación de su esposa fue que “ella piensa que su amante más satisfactorio y más compatible físicamente fue su ex”.

“Fue una mierda llegar a ese punto”, reconoce el marido.

Tras esta incómoda situación e inusual petición el marido de la mujer enferma hace una reflexión: “Así que ahora me quedo con esto, negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla ir a follar con otro hombre que ella siente que es mejor”.

Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto, afirma acongojado.

“Honestamente, estoy tan enfadado y traicionado de que ella me pidiese eso... . Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto”, reconoce el marido.

Te podría interesar: “Todas mienten”, hombre raya carro de ex novia ‘infiel’, le dicen machista