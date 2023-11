‘Su información no desmiente nuestro reporte’, NYT responde a Godoy

El diario estadounidense The New York Times respondió a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en el caso del supuesto espionaje desde la fiscalía a figuras políticas, y destacó que la información proporcionada por su oficina no desmiente el reportaje publicado por el medio.

“Tres reporteros de The New York Times investigaron para el reportaje durante meses, durante los cuales entrevistaron varias fuentes y confirmaron de manera independiente toda la información que publicamos, con documentos emitidos directamente por juzgados en Ciudad de México”, señaló el rotativo.

“A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y de su oficina, quienes no ofrecieron información convincente para desmentir nuestro trabajo, que también incluyó las conclusiones de una jueza federal”.

El pasado 9 de noviembre, el NYT publicó un reportaje en el que señaló que la fiscalía a cargo de Godoy exigió a Telcel registros telefónicos de figuras políticas como el aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, la senadora Lilly Téllez, entre otros. El medio subrayó que Telcel entregó los registros, exigidos bajo el argumento de que eran parte de una investigación de secuestro.

La compañía telefónica también afirmó que nunca recibió una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados. The New York Times obtuvo información a partir de expedientes judiciales que revisó, relacionados con una demanda que el propio Taboada presentó cuando se le informó que había sido blanco de espionaje.

NYT se acercó a la fiscalía para obtener una posición. La oficina de la fiscalía rechazó tener carpetas de investigación por tales delitos y desmintió “categóricamente” haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos mencionados en la documentación.

La respuesta de la fiscalía fue incluida en el reportaje. “Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.

A raíz de la publicación del reportaje, otros políticos dijeron que también fueron blanco de espionaje, y que también AT&T habría entregado información a la fiscalía de la CDMX, siempre con el argumento de que se estaba haciendo alguna investigación sobre secuestros o desapariciones.

En respuesta, Godoy denunció que la información publicada por The New York Times es “falsa” y basada “en documentos apócrifos”. Su equipo denunció que todo es parte de una campaña de desprestigio en contra de la funcionaria y aseveró que se está llevando a cabo una investigación para determinar de dónde salieron los documentos que, insistió, son falsos.

