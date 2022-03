Sube a 26 los heridos por trifulca de Querétaro vs. Atlas en La Corregidora, actualiza gobernador Mauricio Kuri

En una actualización y conferencia de prensa presidida por el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se dio a conocer que 26 personas requirieron atención médica hospitalaria (24 hombres y dos mujeres) después de la trifulca que se llevó a cabo en el estadio La Corregidora, durante el encuentro Atlas vs. Querétaro.

Aseveró que tres fueron dados de alta, mientras que de los 23 que se encuentran hospitalizados: tres son reportados como graves, 10 son reportados como delicados y los restantes como sin gravedad

“Condeno y lamento muchísimo lo sucedido, me siento ofendido e indignado, muy dolido, lastimado y muy entristecido, es una pena que hechos terribles como estos se den en un estado que es símbolo de la Independencia... es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es pese a no tener muertos... aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, expresó el Mauricio Kuri.

Kuri aseguró que “solicito a la Fiscalía determina de manera pronta la responsabilidad de todos los involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos y por supuesto la turba de vándalos”. Agregó que fue “evidente” que las fuerza públicas fueron “insuficientes” y no actuaron con la prontitud que el hecho ameritaba.