Suprema Corte invalida ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por unanimidad, inválida la ampliación del mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar, incluido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Suprema Corte analizó este día la constitucionalidad del Artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que contempla la ampliación por dos años más del periodo del ministro Arturo Zaldívar en el máximo tribunal.

Al comienzo de la sesión, el ministro presidente anunció que no se excusaría de participar en esta discusión, como había anunciado en meses anteriores. Argumentó que considera que no hay conflicto de interés, además de que se trata de un juicio constitucional en donde no hay partes formales en juicio.

El ministro ponente, Fernando Franco González Salas, presentó el proyecto de sentencia, donde afirmó que dicho transitorio es inconstitucional, pues vulnera los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, y violenta los plazos para ocupar la presidencia de la SCJN, fijados en la Constitución.

Los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez y Luis María Aguilar han señalado que sí hubo violaciones al proceso legislativo, por lo que este transitorio debería declararse ilegal.