‘Tabasco está Agusto’, con obras federales promueven a Adán Augusto

“Y cómo no ‘estar Agusto’ cuando se apoya a los olvidados y marginados, cuando se atiende y dan soluciones a las añejas y justas demandas. Esta magna obra es el reconocimiento, el interés, la gestión, responsabilidad y compromiso que adquirió un amigo y paisano nuestro, el Licenciado Adán Augusto López Hernández”.

“Nuestros López se mantienen en la lucha diaria por las causas justas de los mexicanos. Sinceramente y ustedes no me dejarán mentir, ‘estamos Agusto’ con el trabajo de transformación que realizan nuestros paisanos”, expresó.

El exgobernador agradeció el gesto, pero también advirtió que, si siguen promoviéndolo, no le quedará alternativa.

“No me encampanen, porque si se amachan, ¿luego qué voy a hacer yo?”.

Su expresión avivó aún más los gritos de “presidente, presidente”.

“Aquí verdaderamente me siento entre hermanos, me siento como en casa y eso que ahora me traen recorriendo el País de norte a sur, pero ya extrañaba yo”, reconoció.

El funcionario aseguró ante los presentes que pasó dos noches sin dormir para escribir el discurso que pronunciaría este día.

Sin embargo, arrepentido, decidió improvisar, “hablarles con el corazón” y prometer que, en 2024, habrá “continuidad con cambio”.

“No tengan, y se los digo de frente, ninguna duda, Quintín Arauz y todos los pueblos marginados del País van a salir adelante, porque además, esta Cuarta Transformación no la detiene nadie, va a haber continuidad con cambio, va a seguir consolidándose el cambio”, soltó.

El secretario de Gobernación regresó ayer a su tierra natal para inaugurar una obra federal, en representación de López Obrador.

Además, por sus instrucciones, el tabasqueño inaugurará dos obras más: una carretera y, en abril, un nuevo estadio de béisbol.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el puente, edificado sobre el cauce del Río Grijalva, se construyó en respuesta a una vieja demanda de las comunidades indígenas de la región.

Se trata de una obra con una longitud total de 850 metros que promete mejorar la conectividad entre 20 comunidades del municipio de Centla.

El presidente prometió su construcción desde febrero de 2020. La obra inició en diciembre de 2021 y se concluyó en enero de este año.

