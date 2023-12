‘Tengan tantita madre’: Mujer le exige a Xóchitl Gálvez que retire el video donde aparece ella y su madre

UTILIZAN TOMAS DE VIDEO CULTURAL PARA CAMPAÑA DE XÓCHITL GÁLVEZ

Según la denunciante, el video original de donde se extrajo un fragmento para el video de la campaña de Gálvez fue grabado en 2022 con fines culturales, destinado a promover las tradiciones del Día de Muertos en Mitla, resaltando la gastronomía y las costumbres de la región. Cari G alega que el uso de estas imágenes con motivos políticos es indebido y exige acciones inmediatas al respecto.

El video original se puede encontrar en YouTube con el nombre de “The Beauty of Life Beyond Death | Día de Muertos Cinematic Short Film”, que fue subido por la cuenta de Matt Arteaga hace 9 meses. Cari G puede ser observada a partir del minuto 1:55, mientras que su madre aparece en el minuto 1:07 seleccionando fruta.