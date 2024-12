Hospitalizan por fiebre a Bill Clinton, expresidente de EU

En 2024 el expresidente se sometió a una cirugía cardiaca de bypass cuádruple y le insertaron dos stents para abrir una arteria en 2010. Después de esto Clinton adoptó una dieta mayoritariamente vegana con la que perdió peso y mejoró su salud.

TE PUEDE INTERESAR: Imputan a guatemalteco por homicidio de mujer; fue quemada en vagón de metro de NY

Fue hospitalizado por seis días en 2021 por una infección que presentó y que se extendió a su torrente sanguíneo, cuando la pandemia estaba cerca de su punto más álgido.

Pese a estos problemas de salud, el expresidente estuvo activo en la campaña electoral este otoño y mantuvo una intensa agenda de viajes desde las elecciones y la publicación de su nuevo libro “Citizen: My Life After the White House”.