‘Tengo mucho miedo’... Mamá del niño utilizado por Sergio Mayer teme represalias (video)

La mujer contó que ella nunca abandonó a su hijo y si el menor no tenía el acta de nacimiento es porque perdió el registro original del IMSS y al acudir a solicitar el documento de nueva cuenta le dijeron que no se podía ya que es un documento único.

Miriam Andrade expresó que Sergio Mayer utilizó las fotos de su hijo para las redes sociales, contando con ellas, una historia completamente falsa.

“Yo no lo quiero perjudicar, tampoco vengo a buscar fama, no quiero dinero, pero quiero que esto se aclare, dijo que había abandonado a mi hijo y no es cierto. No vivo con ellos (su hijo y mamá), pero estoy al pendiente. Él viene y cuenta cosas que no son ciertas, no sabe lo que pasa con Braulio. Se la refresqué porque no es justo que suba fotos de mi hijo, le agradezco que le haya sacado el acta de nacimiento, pero si me hubiera dicho que hubiera costado todo esto no hubiera aceptado su ayuda”, contó.

La madre de Braulio admitió sentir temor de Mayer pues acudió a la casa de su hermana y les prohibió acudir a cualquier programa de televisión para hablar del tema.

“Dijo que a él no le gustaría saber que nosotros viniéramos a alguna televisora a hablar y le dije a mi hermana que si él no quiere que vaya es por algo. Yo no le voy a hacer caso y si él se dio el lujo de ventilar la vida de Braulio yo tengo que ir a aclarar cosas. Tengo mucho miedo, siento que el señor Mayer va a buscar la forma de fregarme y lo va a hacer por el lado de mis hijos”, agregó la mujer.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que la pondría a disposición para que unos abogados la ayudaran.

“Yo te ofrezco abogados, yo me encargo de eso, no estás sola. Si les pasa algo hay un responsable con un nombre y un apellido, es un ex diputado, Sergio Mayer que no se va a salir con la suya y ya hizo muchas marranadas con un menor de edad”, se comprometió Gustavo Adolfo Infante.