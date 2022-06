Tengo pruebas de que Asociación del Rifle financia a Ted Cruz: AMLO responde a acusaciones de supuesto nexo con el narco

“Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas”, aseveró AMLO .

YO NO SOY CALDERÓN, RESPONDE AMLO TRAS ACUSACIONES DE VÍNCULOS CON EL NARCO

“Yo no soy Felipe Calderón”, dijo AMLO ante los señalamientos de diversos medios de comunicación y senadores de EU, quienes lo acusan de mantener vínculos con el narcotráfico.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón aunque no les guste no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, sentenció.