‘Tensiones con Perú desgastan a AMLO y no le aseguran éxito’

Las tensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador con Perú forman parte de una estrategia de intervencionismo que le genera desgaste y que no le asegura ningún éxito, consideró el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su colaboración de este viernes, Riva Palacio restó importancia al proceso que se sigue en Perú para declarar persona non grata a López Obrador, pues aseguró que se trata de un asunto político con el que la presidenta Dina Boluarte busca construir una enemistad para solventar sus conflictos internos.

“Para efectos prácticos, la única consecuencia para López Obrador tras la decisión del Congreso, es que no podrá viajar a Perú, lo que no le significará problema alguno. Mientras Boluarte siga en la Presidencia, López Obrador no viajará a Perú”, dijo Riva Palacio.

Señaló que el conflicto entre López Obrador y Boluarte continúa escalando, luego de que en los últimos días volvió a insultar a la presidenta peruana y dijo que no era legal ni legítimamente mandataria federal.

“Desde que asumió la Presidencia el 7 de diciembre, Boluarte no ha dejado de enfrentar crisis sucesivas, sobre todo por las protestas que se extendieron desde que tomó el poder hasta febrero, que demandan que renuncie y que se adelanten las elecciones presidenciales”.

El periodista acotó que López Obrador está trabajando para socavar el poder de Boluarte, pero sin una estrategia clara a largo plazo. Aseguró que se trata de una cuestión ideológica que no le garantiza éxito al final.

“El camino retórico de López Obrador no tirará a Boluarte ni regresará a Castillo al poder. Su intervencionismo no es estratégico, sino ideológico, lo que le generará desgaste y no le garantiza un éxito final”, concluyó Riva Palacio.