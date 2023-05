Sin embargo, su hija asegura que Teresa nunca recibió amenazas o intento de extorsión, por lo que señalan que no temen por su vida”.

“No miedo, no es así que voy a tener miedo de andar en la calle o salir, no porque ahora sí que no debemos nosotras nada, yo me imagino que ella, fue no sé si por el colectivo o por, la verdad no sé, pero igual, yo digo que todo se queda en manos de Dios”.