Destaca Ceci Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, entre las 100 mujeres más influyentes del mundo

“Antes de desaparecer mis hijos yo me dedicaba a ser feliz”, dice. “Pero hace siete años, me cayó la desgracia y toda mi vida cambió”.

“Bajo el liderazgo de Flores, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha ayudado a localizar a más de mil personas desaparecidas en fosas clandestinas”, sentencian.

“UNA MADRE MUERTA EN VIDA”

Luego de mudarse de Sinaloa a Bahía de Kino, en Sonora, Ceci Patricia Flores se dedicó a cuidar, ella sola, de seis hijos. “Me regalaron un terreno y allí fui poco a poco comprando madera y láminas para construir una casita. Muchas me las regalaban los vecinos y gente del barrio, que les daba lástima que yo tuviera tantos niños y no tuviera casa”, confesó.

Luego de contraer matrimonio una vez más y seguir trabajando para el cuidado de sus hijos, Ceci por fin vivía la vida que siempre había querido. Sin embargo, la pena llegó cuando en 2015, su hijo Alejandro fue desaparecido en Los Mochis, Sinaloa.

“Iba rumbo al trabajo junto a su jefe cuando se los llevaron. Él no le debía nada al cártel, mi hijo no se drogaba... Tenía 21 años”.

Han pasado siete años y aun no hay paradero de Alejandro.

Además, mientras superaba esta desaparición, en 2019 volvió a suceder con dos de sus hijos: Marco Antonio de 32 años y Jesús Adrián de 15 años. Ceci Flores reitera que ambos fueron interceptados por “el cártel” y gente armada.

“En ese momento, me quería volver loca de dolor y no concebía que tuviera que revivirlo todo. No podría describir lo terrible de esa experiencia. Yo le imploraba a Dios, pensaba que era una pesadilla de la que quería despertar”.

Con la experiencia de su primera pérdida, llegó al monte con pico y pala, una vez más, caminando entre la decenas de cuerpos que ahí se encuentran. “Dejó una madre muerta en vida”, lamentó.

El miedo forzó a Ceci a levantar una amenaza contra uno de los líderes de dicho cártel, a quien confesó: “Si tú no me entregas a mis hijos, detrás de mi viene un cartel muy fuerte igual o peor que el tuyo, que van a matar a tu hija y toda tu familia para que sufras el infierno que sufro yo”.

Por lástima o miedo, según ella, le llamaron al siguiente día con un “regalo del Día de las Madres”. La citaron en una locación donde encontró a Jesús Adrián, el más joven de sus hijos. “Ahí me devolvieron un poquito de mí, de mi vida, porque yo estaba muerta completamente y ya no sabía lo que hacía”.

El menor le comentó a su madre que su hermano “también volvería con vida, pero que lo habían lastimado muchísimo”. Han pasado casi cuatro años y Marco Antonio tampoco ha vuelto a casa, pero Ceci asegura que seguirá levantando la voz por él.

EL MONTE

Buscar sin cansancio es una ardua tarea y Ceci no se ha rendido. Su esposo, no obstante, perdió las esperanzas en la búsqueda, pidiéndole a su mujer que dejara de buscar, que “estaba loca”. Así, le dio dos opciones a Ceci, pero ella tenía clara su respuesta.

“Jamás lo elegiría por encima de mi hijo, que no podía pedir que dejara de buscar a una parte de mi vida. Así que se fue y yo me quedé sola con todo esto. Perdí a mis hijos, perdí mi matrimonio, perdí mi estabilidad, mi casa... todo se me fue a la basura con la desaparición de mis dos hijos porque no me importó nada más que andar en el monte buscándolos”.

En medio de la desesperación, nació la esperanza que ahora acoge a diversas mujeres en México. Cuando le entregaron a su hijo Jesús Adrián, Ceci Flores nombró al colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, movimiento sin fines de lucro que ahora responde a todo México.

“Al comenzar, seríamos apenas unas cinco o seis personas. En este momento somos más de 2 mil mamás, aunque sé que conmigo están miles más a la espera de que pueda ayudar a sus hijos con nuestras búsquedas”.