¿The Last of Us se vuelve real?, se da raro caso de humano infectado por hongo

En la ficción de The Last of Us, en un día como ayer, la infección por cordyceps alcanzó un punto crítico, comenzando así el colapso de la civilización.

El 26 de septiembre de 2013 se conoce como el Outbreak Day en el lore de la franquicia de Naughty Dog.

Claro que esto es ficción, pero, ¿qué tan probable es que algo así suceda en la vida real?

Sin ser expertos en el tema, encontramos un escalofriante reportaje de hace pocos días que recupera un informe médico en el que se identificó, por primera vez, un extraño caso de infección en un humano por un hongo que normalmente suele atacar a las plantas.

HUMANO CONTRAE RARA INFECCIÓN POR HONGO

El hongo Chondrostereum Purpureum causa una letal infección en las plantas conocida como la ‘enfermedad de la hoja plateada’. Esto jamás había sido considerado como un riesgo para los humanos con anterioridad, pero investigadores identificaron el primer caso grave en una persona, luego de que un micólogo de 61 años del este de India fuera infectado por este hongo.

El paciente presentó tos, ronquera, fatiga y dificultad para deglutir. Estudios con rayos X y una tomografía computarizada revelaron un absceso lleno de pus junto a su tráquea. Al hacer los estudios pertinentes del absceso no se encontraron bacterias, pero una tinción especial permitió identificar filamentos del hongo en cuestión a los que se les conoce como ‘hifas’.