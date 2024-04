Tiene 60 años y parece de 30... ¿Quién es Alejandra Rodríguez, la mujer que irá por la corona del Miss Universo Argentina?

“Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza, porque estamos inaugurando una nueva etapa en la cual la mujer no es solo la belleza física, sino otro conjunto de valores. Soy la primera de esta generación que arranca con esto”, dijo Rodríguez en una entrevista.

“Nunca pensé que podría dedicarme al modelaje. Llegué a este certamen porque me lo propuso una amiga y no puedo creer el impacto que provocó. Estoy asombrada y desbordada”, reconoció.

¿CUÁL ES LA CLAVE PARA LLEGAR A LOS 60 AÑOS CON SU FIGURA?

“La clave es una alimentación saludable, muchas frutas, verduras –si son orgánicas mejor– y ejercicio cotidiano. Dieta sana y actividad física”.

Luego agrega: “Seguro hay un componente genético. Mi mamá fue siempre una mujer muy bella”.

A principios de los ‘80 se inscribió en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que ahora es Facultad, y luego de conseguir el título y trabajar algunos años en el área de prensa de una repartición pública, ingresó a Derecho.

Desempeñó la profesión de manera independiente, dedicada a cuestiones de familia y luego se incorporó como asesora en un hospital. Hace 30 años que trabaja ahí. Adora madrugar y que el aire fresco de la mañana se deslice sobre su cara. “Me gusta mucho más el día que la noche”, define.

“Quiero enfocarme en el concurso nacional que se realizará el 25 de Mayo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Me entusiasmé y me gustó. Aprendí cosas en este proceso que jamás hubiera imaginado. Soy la mayor de tres hermanos y de joven cumplí con el mandato familiar que era estudiar, hacer una carrera universitaria, tener un título. Pero esto me deslumbró”, dijo la flamante Miss Universo.

Obtener una competencia de estas características con 60 años cumplidos no resulta habitual. “Las redes, el teléfono y en mi entorno está todo estallado. No lo puedo creer”, se sorprende este martes apenas 48 horas después de la coronación.