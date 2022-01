$!Tiró a su bebé a la basura; no sabía que estaba embarazada y entró en pánico, asegura

Dijo que “entró en pánico y no sabía qué hacer ni a quién llamar” , así que cortó el cordón umbilical, envolvió a su bebé en la toalla sucia y lo metió en una bolsa de basura, dijo.

Ávila dijo a los investigadores que no sabía que estaba embarazada hasta el 6 de enero cuando buscó atención médica porque sufría de dolor abdominal y estreñimiento , dijo el jefe de policía interino de Hobbs, August Fons, en una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

El jefe de policía dijo que las tres personas, dos hombres y una mujer, “revisaban el contenedor de basura en busca de algo de valor” cuando escucharon lo que sonaba como el llanto de un bebé.

Sacaron la bolsa del contenedor de basura, pero supusieron que sería un perro o un gatito, dijo.

En cambio, descubrieron al bebé recién nacido.

“El bebé estaba envuelto en una toalla de baño que estaba sucia y mojada y tenía sangre seca, con el cordón umbilical aún conectado”, dijo.

Las imágenes muestran a las tres personas de pie junto a un camión mientras miran a través del contenedor de basura antes de que una de ellas saca una bolsa de basura negra y la abre.

Se ve como otra persona desenreda rápido la bolsa y saca al bebé.

La persona acuna al bebé en sus brazos y se sube a la camioneta mientras se ve como una de las otras personas habla por teléfono.

Después se ve como varios vehículos policiales con códigos encendidos llegan a la escena minutos después.

El jefe Fons elogió la “respuesta rápida” de las tres personas que dijo fueron “fundamentales” para salvar la vida del bebé al comunicarse con el 911 y mantener al bebé abrigado hasta que llegaran los médicos.

Dijo que los oficiales habían recibido una llamada al 911 acerca de un bebé vivo en un contenedor de basura en la cuadra 1400 de N. Thorps en Hobbs alrededor de las 7:45 pm del viernes.

Llegaron a la escena y encontraron a dos hombres cerca de una camioneta y a una mujer dentro de la camioneta con el bebé.

El bebé fue atendido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital para ser atendido.

El niño se encuentra estable en el hospital, dijo el jefe Fons.

Las autoridades rastrearon a la madre del bebé después de revisar las imágenes capturadas por una tienda cercana, Rig Outfitters and Home Store, propiedad de Joe Imbriale.

Los investigadores pudieron obtener una matrícula parcial a partir de las imágenes, e identificaron el vehículo y visitaron la casa de la familia Ávila.

Allí, los padres de Ávila dijeron que ella había conducido el vehículo.

Ávila llegó a la estación de policía donde confesó haber dado a luz al niño y después haberlo arrojado al contenedor de basura.

Fue arrestada y acusada por intento de asesinato y abuso infantil.

Ella le dijo a las autoridades la identidad del padre del bebé, pero su identidad no puede ser revelada de forma pública, ya que es menor de edad, dijo el jefe Fons. Sus padres dijeron que no tenían conocimiento del embarazo de su hija.

Cuando se le preguntó qué pensaba que le pasaría a su bebé después de dejarlo en el basurero, la jefa de policía dijo que “permaneció en silencio y no pudo responder”.

Imbriale le dijo a KOB4 que la policía lo contactó el viernes por la noche para pedir ver sus imágenes de vigilancia.

Dijo que sabía que algo no estaba bien por las expresiones de sus rostros y dijo que estaba en “shock” al enterarse de lo que había sucedido.

“Algo no estaba bien, vi las caras de los oficiales y no se veían bien. De verdad no se veían bien”, dijo al medio local.

“Dije ‘qué es lo que buscamos’ y ella dijo ‘buscamos a alguien que arrojó una bolsa negra de basura en tu basurero’.

