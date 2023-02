CDMX.- Propietarios de 91.5 hectáreas, que les fueron expropiadas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Román Guillermo Meyer Falcón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu).

El recurso, que se extiende también a las servidoras Dulce María Rodríguez y Ednna Elena Vega, fue presentado por presunto desacato del funcionario a una orden de un juez federal.

Los funcionarios de la Sedatu habrían incumplido, no solo en el ordenamiento del Juez Quinto de Distrito de amparo en Materia Administrativa, ya que el Tribunal Décimo del Primer Circuito en Materia Administrativa ordenó la devolución de los terrenos que fueron enajenados o indemnizar a sus propietarios.

“El juzgado en materia Administrativa y el Tribunal Colegiado en materia Administrativa han determinado en sentencia firme, inamovible, que se concede el amparo para el efecto que se devuelvan predios en Santa Lucía, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto ya es inamovible, el juzgado ha estado requiriendo el cumplimiento a la sentencia, pero no quieren dar curso a una resolución, lo que implica un delito”, expuso el asesor jurídico, Antonio López.

El abogado Rafael Ayala Pasten mencionó que las personas afectadas poseen esas tierras legalmente, desde la década de los 70, lo cual acreditaron con documentación legal.

“La autoridad se ha negado a restituirlo o a indemnizarlos, no obstante, de que se encuentran dentro del Aeropuerto Felipe Ángeles, la autoridad judicial determinó que, si bien no puede restituirse a la familia, puede otorgarse una indemnización, lo cual hasta la fecha no se ha hecho”, indicó.

Por su parte, el abogado Teófilo Benítez Granados, sostuvo que debe existir sensibilidad y coherencia del gobierno de México para cumplir con las resoluciones que establece el Poder Judicial de la Federación.

Refirió que al no acatar la resolución está la posibilidad de denunciar penalmente el desacato de la autoridad federal.