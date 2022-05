Todas las aerolíneas reducirán vuelos en AICM, pero “no va a ser a bote pronto”, asegura Viva Aerobus

Ante el decreto con que el Gobierno Federal planea reducir las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a 50 vuelos por hora; el director general de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, remarcó que este plan de reducción ha sido trabajado con las autoridades y se implementarán de manera gradual en todas las aerolíneas, las cuales tendrán que disminuir sus capacidades y buscar en dónde colocarlas.

“El decreto aún no se hace, es algo que venimos trabajando hace mucho con la Subsecretaría (de Transportes), no es un golpe de autoridad, es algo que se ha venido trabajando con la industria, porque sabemos que el AICM requiere de mantenimiento, eficiencia, mejoras operativas y no se puede hacer cuando está operando en niveles de saturación, es algo que se ha planeado ordenadamente”, señaló Zuazua en entrevista para El Financiero.

Como se ha mencionado en diversos medios especializados, Gobierno Federal alista un decreto para reducir 11 operaciones menos por cada hora en el AICM, disminuir a 50 vuelos máximos permitidos en el Aeropuerto Benito Juárez; con el fin de desaturar la terminal capitalina y alimentar vuelos a Santa Lucía, Toluca y Puebla.

El director de Viva Aerobus explicó que si la disminución en hasta 30% de los vuelos en el AICM se hace de forma ordenada, no debería tener impacto en la operación. “Es lo que se está procurando y se está trabajando con las aerolíneas, no va a ser a bote pronto”, puntualizó Juan Carlos Zuazua.

Dicho decreto para reducir la saturación del AICM y llevar más vuelos al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) -ya que, a poco más de un mes de su inauguración, no ha tenido aumento significativo en sus operaciones diarias-. Actualmente, la terminal capitalina está facultada para realizar 61 operaciones por hora, dividía en: 58 comerciales y 3 correspondientes a vuelos del Gobierno.

Por lo que propone reducir la capacidad operativa a 50 o 48 vuelos por hora, dejando de 11 a 13 vuelos sin lugar en el aeropuerto. Así como que las operaciones que cambiarán, si se publica el decreto en dos semanas como se prevé, serán: vuelos chárter, de operaciones oficiales y otros vuelos comerciales regulares; con la intención de que la reducción de 20% en operaciones del AICM se convierta en 30 por ciento.