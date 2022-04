‘Todavía hay tiempo de rescatar a México’: Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, aspira a la Presidencia

Hubo excesos en que no fuimos capaces de enfrentar el tema de la pobreza como lo debimos haber hecho, no fuimos capaces en resolver el tema de la inseguridad y la verdad es que se permitieron temas de corrupción, intolerables. Bueno, ya aprendimos. Por lo menos yo aprendí. Muchos mexicanos sabemos que estábamos mejor cuando estábamos peor.

No vamos a tener los millones de empleos que requieren los mexicanos con un gobierno que se pelea con el sector productivo. No vamos a tener un país que crezca si ahora vamos a agarrar como enemigos, seguramente hacia allá vamos, porque ese pleito está cantado.

Primero hay que reconocer que hubo cosas que se hicieron mal. No estableces empatía si no reconoces cosas que se hicieron mal. Viendo tema por tema, vamos a tener un sistema eléctrico que no nos da electricidad, no la da barata y además es más contaminante.

-¿Está en riesgo la democracia?

Está en riesgo la democracia, está en riesgo el país, el poder salir de pobre, que las clases medias no se empobrezcan más, y que haya una explosión social, que sí la hay en una buena parte del país, pero estamos a tiempo.

Lo que invito a hacer es sentarnos a dialogar entre nosotros con respeto a partir de nuestras diferencias, de diferentes puntos de vista, pero sobre todo proponiéndonos una meta que todos queremos: un mejor nivel de vida para los mexicanos y sobre todo para los más pobres. Vamos a discutir cuáles son los caminos para llegar.

-¿Qué opina de la revocación de mandato?

A mí no me gusta la revocación porque me parece que es imposible y es inútil.

-¿Qué perfil sería el adecuado para rescatar a México?, ¿usted se encarta?

Sí, sí me encarto, porque al final del día lo que necesitamos, creo yo, es que haya diferentes personas proponiendo ideas. Si las ideas hacen sentido, las personas nos volvemos viables. Si las ideas que planteamos no tienen sentido, yo creo que no somos viables. Yo creo que estamos en un momento en donde los mexicanos debemos tener más opciones, más alternativas y después ya nos vamos cerrando alrededor de aquellas ideas que nos hacen sentido. Estamos obligados a tratar de convertirnos en alternativa.

-¿Sería con alianza de partidos o sólo por su partido?

Con alianza. Sin alianza no hay viabilidad, y la alianza más amplia que se pueda porque al final del día todavía un grupo muy importante de mexicanos, que todavía le tiene fe al gobierno actual, le tiene expectativas o le tiene agradecimiento porque también recibe apoyos. Eso es respetable, pero hay cuando menos una mitad creciente que no estamos de acuerdo. Pero si no nos ponemos de acuerdo en esa mitad, no somos viables, por eso tiene que ser un frente amplio de proposición, con ideas muy concretas y al final del día con candidatos capaces de transmitir las ideas.

-¿El tema del cambio climático está ligado directamente a la reforma energética?

La reforma energética va al revés. Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Mario Molina, poco antes que muriera. Tenemos una revista que se llama Entorno y Futuro en el ITESM, y el doctor Molina me dijo: ‘Enrique, este es el problema más grave que enfrenta esta generación’.

¿Cómo es posible que ante el problema nuestro gobierno esté planteando como gran medida consolidar un monopolio en materia eléctrica?, y sobre todo un monopolio que basaría su producción a partir del combustóleo, a partir de las energías fósiles, cuando lo que deberíamos estar haciendo es una estrategia de movernos a las energías renovables.

México es de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Con qué autoridad moral nosotros le podemos pedir a los americanos, a los europeos y a los asiáticos que pongan orden en sus casas en materia de energía? Si nosotros no hacemos lo propio.

-También está la resolución de la Corte para no declarar inconstitucional la Ley Eléctrica. ¿Qué impacto tendría?

Hay que estudiarlo bien. Están resolviendo una acción de inconstitucionalidad, pero también hay dos controversias constitucionales y entiendo que si sigue la vigencia de la Ley, como pudiera ser, porque no alcanzarían los ocho de 11 votos, subsiste el tema de los amparos. Pero para efectos prácticos seguimos en la indefinición y eso le está haciendo mucho daño al país. Platicando con empresarios... hay muchas inversiones que no están llegando a Coahuila, a Querétaro o a Tijuana, porque no está pudiendo proveer la CFE. No les puede garantizar que tengan luz. Es increíble que un país donde hacen falta millones de empleos resulte que salga un gobierno que quiere ser el monopolio de la electricidad, cuando no puede ni siquiera proveer electricidad. No ha podido cumplir ni siquiera con las inversiones en las líneas de transmisión.