“Todavía no canto victoria”, menciona Paola Schietekat tras librar 100 latigazos en Qatar

También explicó que tras el bloqueo que le impedía salir del país y a su regreso a México se quedó sin dinero para seguir enfrentando el proceso en contra, por lo que la también antropóloga decidió hacer público su caso y pedir apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Agradeció a la Cancillería y durante la entrevista se sle cuestiónó sobre si regresaría a Doha lo cual mencionó que no lo descarta, pues no desea que su decisión sea basado en el miedo; “esta es una experiencia de la cual se pueden derivar cosas muy positivas. Esto me pasó a mí cuando había solamente 600 mexicanos en Doha, pero creo que sería inmanejable si no tuviéramos esta experiencia y hubiera de 80 a 100 mil mexicanos en Qatar”, puntualizó la mujer.