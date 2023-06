TOP 10 de AMLO contra los corridos tumbados... Presenta ‘Te Mereces Un Amor’ de la coahuilense Vivir Quintana en la mañanera (video)

Como lo prometió desde el pasado lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su recomendación del día, una canción dedicada a los jóvenes, con el fin de que las letras de las melodías inciten a cosas no lícitas, como las letras de los llamados corridos tumbados.

Debido a dichas recomendaciones es que el día de hoy el mandatario recomendó “Te mereces un amor” de la cantautora coahuilense Vivir Quintana.

Dicha canción es la segunda de la lista de recomendaciones del presidente, ya que ayer la primera fue la de “No se va” de Grupo Frontera.

Desde la semana pasada el mandatario destacó que no prohíbe ningún género ni canciones, sin embargo recomendó a los jóvenes escuchar música que no incite a la violencia, drogas y armas, como los llamados corridos tumbados, cuyos máximos representantes son Peso Pluma y Natanael Cano.

‘Te Mereces Un Amor’ de Vivir Quintana

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Vivir Quintana lanzó un nuevo sencillo titulado “Te mereces un Amor”, un canto al amor libre de violencia, a la dignidad y al amor propio.

“La canción es una carta para todas mis amigas y todas las mujeres y disidencias de todas las edades, para decirles que el amor nos traspase y que el amor no es sinónimo de violencia. También es una carta de despedida para un gran amor que sabes merece ser feliz aunque sea sin ti”, comentó.

La oriunda de Francisco I. Madero, Coahuila, que conquistó a todo un país y traspasó fronteras con “Canción sin miedo”, vuelve y compartió el tema al estilo ranchero.

cabe recordar que “Canción sin miedo” surgió luego de que la cantante chilena, Mon Laferte, se contactara con Vivir Quintana para que escribiera una canción que hablara sobre los feminicidios y, posteriormente, cantarla en el Zócalo de la Ciudad de México durante el festival Tiempos de mujeres.

AMLO vs Corridos Tumbados

Desde el pasado lunes, López Obrador, criticó los corridos tumbados, un género musical nacido en el país y que conquista las listas de éxitos globales, por exaltar la violencia y el consumo de drogas.

“A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes o a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ (drogas sintéticas), y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos”, dijo en su conferencia de prensa diaria.

Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador abordó el tema de sustancias ilegales y señaló que hay canciones “que se ponen de moda” y fomentan su consumo:

“Son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto quiénes promueven todo eso”.

El Mandatario lanzó esta crítica tras anunciar que su Gobierno realizará una encuesta sobre el consumo de droga en el país, que dijo que es menor de lo que podría ser gracias a los valores culturales, morales y espirituales de la sociedad

Sin embargo, los corridos tumbados, expuso, pintan a los jóvenes “un mundo color rosa, cuando el consumo de drogas destruye”.

“Nada de música buena ondita, ni avanzada, ni rebelde. No, eso no es la felicidad. (En la industria) deben de estarlo promoviendo (este género), y no hay que prohibirlas, pero sí orientar a los jóvenes”, incidió.

“Yo soy muy mal pensado, o precavido. Siempre pregunto: ‘¿De parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?’ Porque nosotros estamos haciendo una campaña para orientar de que ese camino consume al sufrimiento”.

El mandatario mexicano recordó que su administración optó por promover campañas para orientar a las y los jóvenes — a quien señaló como los principales oyentes de narcocorridos — a fin de demostrarles que “hay otras formas de ser felices”.

“¿Cómo no van a bailar, cómo no convivir y cómo no ser felices? Pero hay otras formas. No es la droga, no es la violencia, no es querer triunfar como sea, afectando a otro. (...) Como si lo material fuera lo importante”.

En esta conferencia fue donde adelantó que recomendará 10 “rolas buenas buenas” para que las y los jóvenes escuchen en lugar de los narcocorridos. Y ante ello, pidió reproducir (de nuevo) la que señaló como su canción favorita de Grupo Firme: “Ya supérame”.

El reproche de López Obrador por los corridos tumbados derivó luego de abordar la problemática del combate al narcotráfico, esencialmente ante la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos.