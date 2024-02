Tormenta en California: las lluvias disminuyen, pero hay riesgo de deslaves en el estado

Por Soumya Karlamangla

Los expertos advirtieron que las precipitaciones adicionales en los suelos ya muy húmedos de la región de Los Ángeles podrían ocasionar deslizamientos en las laderas de la zona.

El martes comenzó a disminuir una tormenta implacable de un río atmosférico que ha afectado a California durante días, pero las autoridades advirtieron que incluso pequeñas cantidades de precipitación adicional podrían provocar deslaves en el sur de California, una zona asolada por la lluvia.

Entre el domingo y el lunes, la tormenta descargó cantidades históricas de lluvia en la cuenca de Los Ángeles y obligó a millones de residentes a quedarse en casa para evitar posibles peligros. Para el lunes por la noche, las autoridades de Los Ángeles habían contabilizado más de 120 deslizamientos y 25 estructuras dañadas en la ciudad, muchas de ellas situadas en las colinas sobre Hollywood y Beverly Hills.

En todo el sur de California, decenas de personas tuvieron que ser rescatadas de las aguas de la inundación y el mar embravecido, entre ellas un hombre en el condado de Los Ángeles que saltó al río de Los Ángeles para intentar salvar a su perro. En el vecindario de Baldwin Hills, una avalancha de lodo destrozó la habitación de una casa.

Pero, en general, la región no ha registrado las inundaciones más severas y otros efectos para los que se había preparado, dijo Lindsey Horvath, supervisora del Condado de Los Ángeles.

“En todo caso, el daño ha sido más como 1000 heridas: hundimientos, árboles caídos, áreas de erosión”, dijo en una conferencia de prensa el lunes por la noche.

Los bomberos evacuaron a 16 personas en el vecindario de Studio City el lunes después de que dos hogares en Lockridge Road sufrieron daños significativos por los escombros que la tormenta había arrastrado por la zona.

Los residentes caminaban por la calle casi en un estado de aturdimiento el lunes por la mañana, inspeccionando los montones de lodo y el revoltijo de rocas dispersas por el camino. Las aguas, que llegaban a la altura de los tobillos, fluían colina abajo, llevando consigo escombros. Algunos vecinos de las calles arboladas cerca de Lockridge Road quitaban el lodo que se había acumulado en sus entradas, mientras que los camiones de mantenimiento de la ciudad pasaban de un lado a otro, tratando de despejar el camino.

El lunes, en otras partes de Los Ángeles, los habitantes se aventuraron con vacilación de nuevo al mundo, atravesando intersecciones donde el agua se había acumulado. Aunque las autoridades instaron a la gente a no utilizar las carreteras, casi todos los campus en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles permanecieron abiertos, y se esperaba que las clases continuaran nuevamente el martes.

En el norte de California, los residentes aún se estaban recuperando de los daños causados por unos fuertes vientos que en algunos lugares superaron los 144 kilómetros por hora el domingo. En un momento, más de 850.000 negocios y hogares estuvieron sin electricidad, ya que los vientos derribaron cables de energía y dañaron otro equipo eléctrico. Pacific Gas & Electric, la mayor empresa de servicios públicos del estado, aseguró el domingo que los cortes estaban entre los tres días de mayores apagones causados por tormentas.

Los vientos también se volvieron mortales. Un hombre de 41 años en el suburbio de Carmichael de Sacramento y un hombre de 82 años en Yuba City, al norte de Sacramento, murieron a causa de árboles que cayeron en sus patios traseros. En las montañas de Santa Cruz, un hombre de 45 años murió cuando un árbol cayó sobre su casa el domingo. Las tres muertes hasta ahora han sido las únicas fatalidades de la tormenta.

Se esperaba que el río atmosférico se moviera hacia el sur, hacia la región de San Diego, el martes, pero aún era probable que ocurrieran chubascos ocasionales y tormentas eléctricas en Los Ángeles, dijo Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

Cohen dijo que los suelos estaban extremadamente saturados de agua después de lo que llamó uno de los sistemas de tormentas más húmedos en golpear el área metropolitana de Los Ángeles desde que se tienen registros. Advirtió a los angelinos que permanecieran atentos el martes, incluso si el cielo parecía más azul.

“No va a hacer falta mucha lluvia para que ocurran deslaves, desprendimientos de rocas y deslizamientos de lodo adicionales”, dijo.

Durante una sesión informativa el lunes por la noche, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se apartó para atender una llamada del presidente Joe Biden. Cuando volvió al podio, sostuvo su teléfono móvil junto al micrófono con el presidente aún al otro lado de la línea. Biden, a través del altavoz, llamó a los esfuerzos de la ciudad “una gran operación” y dijo que acababa de colgar el teléfono con el gobernador Gavin Newsom.

“Vamos a enviar toda la ayuda tan pronto como ustedes la soliciten”, dijo Biden. “Así que avísenme. Esa es la razón por la que estoy llamando”.

