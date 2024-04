Trabajadores activos no serán afectados por reforma de Afores, señala el IMSS

TE PUEDE INTERESAR: Puedes reclamar el dinero de tú afore o de un familiar, tu derecho no caduca y no lo hará

La reforma sobre pensiones y Afores no aplicará a los trabajadores activos, aclaró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , Zoé Robledo .

A su vez, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, reiteró que la reforma no aplica para los trabajadores en activo.

“Las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos, que sus ahorros en las Afores son prácticamente intocados”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cambio, aclaró que el 75% del Fondo de Pensiones para el Bienestar será financiado con los recursos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de las incautaciones. A esto se sumará la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Además, se destinará el 25% de los recursos de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), como aduanas, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, entre otras.

Asimismo, se incluyen los adeudos de entes públicos al SAT y al ISSSTE. Finalmente, se tomarán los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.

La reforma establece que las cuentas en las Afores de los trabajadores en activos no pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este será administrado por el Banco de México (Banxico) y los recursos no podrán utilizarse para otro gasto que no esté relacionado para el gasto de pensiones.

Asimismo, la iniciativa pretende establecer “de manera literal” que las cuentas de los empleados que estuvieron al servicio del Estado no prescriban, explicó la directora del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján.

“Que esos derechos nunca se pierden y que el trabajador siempre va a poder reclamar sus recursos”, dijo.

Por su parte, Zoé Robledo explicó que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los trabajadores que reclamen sus cuentas inactivas podrán hacerlo y recibirán intereses. Mientras que las cuentas inactivas ya no tendrán que pagar comisiones a las Afores.

Con información de Aristegui