Tras 15 años sin sentencia, otorgan prisión domiciliaria a Brenda Quevedo, acusada del Caso Wallace

En el proceso judicial se determinó que no se justifica la prolongación de la prisión preventiva.

Además, deberá usar un brazalete electrónico , que marcará que no puede salir de la zona conurbada de la Ciudad de México ni del país .

La Defensoría Pública considera que la prisión preventiva por más de 15 años no es razonable y, por el contrario, resulta excesiva.

Según el comunicado, no procede prolongar la prisión preventiva, pues dicha medida actualmente no es proporcional ni adecuada, toda vez que no existe una necesidad actual y real para que la misma continúe.