El miércoles el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, arremetió contra Isabel Miranda de Wallace, pues en conferencia el ministro aseguró que no debía de temer nada en relación a que la SCJN atendiera el caso del secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace en el 2005.

El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a su hijo. Sin embargo, este asunto también ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.

En conferencia cuestionó la preocupación de Miranda de Wallace, pues el hecho de que fuera atendido ahí aseguraba que este se resolviera de mejor modo.

“Cualquier persona que tenga un asunto, sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con imparcialidad y con honestidad y con profundidad es que el asunto llegue a la corte. ¿Por qué si el asunto llega a la Primera Sala, la señora Wallace esté tan preocupada de que los ministros y ministras lo resuelvan?, ¿A qué le tiene miedo?”

Por lo que señaló que cualquier persona que no tenga nada qué ocultar, no debe preocuparse. También declaró que ella no tenía ninguna credibilidad y que no iba a intervenir en el asunto.

Tras esto, Miranda de Wallace compartió un comunicado en el que respondió al ministro presidente además de asegurar que este “denigra” a la SCJN porque no se entiende con el cargo que ostenta.

“En primer lugar quiero decirte Arturo Zaldívar que tú no eres nadie para dar o quitar credibilidad. Con tus declaraciones de ayer, lo único que pruebas es el terror que le tienes a la Fiscalía General de la República (FGR) pueda actuar y probar la corrupción en la que has sumido a la SCJN”.

Por lo que retó a Zaldívar a que entregara su celular ante la FGR para extraer las pruebas necesarias para que se demuestre quién estaba mintiendo.

También dijo que era inverosímil que alguien en un cargo de tal investidura acuse sin pruebas y cuestione que una ciudadana como ella lo denuncie, pues “eres un simple funcionario público no eres Dios, por lo que estás sujeto al escrutinio público”.

Y reconoció su preocupación por su interferencia en el caso de su hijo al atraer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, sino también por los presuntos nexos que el ministro tiene con el crimen organizado además de un interés económico en el caso. González Lomelí fue una de las sentenciadas por el caso y promovió un amparo para quedar en libertad.

Llamó a Zaldívar “cobarde” y “mentiroso” tras afirmar que tuvo la protección de tres presidentes pues de ser así se habría visto beneficiada con anterioridad. Aludió en cambio que él sí había recibido ayuda del presidente para llegar a ser presidente de la SCJN.

“El que sí se vio beneficiado eres tú ya que por cuestiones políticas pudiste llegar primero a ser Ministro, después Presidente de la SCJN para lo cual tú si necesitaste no sólo ayuda política sino ayuda de un Presidente, ¿ya se te olvidó? (sic.)”

En cuanto a la acusación de que ella buscaba victimizarse, aseguró que ella sí es una víctima por el secuestro y asesinato de su hijo a diferencia de las personas que quiere dejar en libertad, según dijo, por dinero.

Asimismo recordó que ella buscó en el pasado que la SCJN atrajera su caso, a lo que él se negó, por lo que aseguró que no confía en Arturo Zaldívar.

Por último concluyó en que sí confía en el resto de ministros (a excepción de Ríos Farjat) y confió en que “llegado el momento pese a tus presiones actuarán en consciencia a su ética, profesionalismo pero sobre todo en base a las constancias y pruebas del expediente, no a tus calumnias y presiones”

Cabe recordar que el 20 de julio la activista denunció ante la FGR a Zaldívar por presunta corrupción después de recibir información por correo electrónico en la que le indicaron que Netzaí Sandoval, Irma Eréndira Sandoval, y Ricardo Raphael propusieron a Zaldívar liberar a Hilda González Lomelí, a cambio de “fuertes sumas de dinero”.

