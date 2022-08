El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer este miércoles la presentación de una denuncia penal en contra de Isabel Miranda de Wallace ante la Fiscalía General de la República (FGR) por fabricación de pruebas.

“Recordarán ustedes que yo hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos, tengo confianza en que la fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda”, dijo durante una conferencia de prensa.

Publicidad

Calificó como falsos, inverosímiles y absurdos los señalamientos hechos por Miranda acerca de su presunta intervención indebida en el caso del presunto secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace, en 2005. Por este caso, Isabel Miranda denunció a Zaldívar ante la FGR por la presunta comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones.

Te podría interesar: Denuncia Miranda de Wallace por presunta corrupción a Arturo Zaldívar ante la FGR

Según la versión de Wallace, el director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, su hermana Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública (SFP) y el periodista Ricardo Raphael le propusieron a Zaldívar liberar a una de las acusadas en el caso, Juana Hilda González Lomelí, a cambio de “fuertes sumas de dinero”.

Publicidad

“Toda la narrativa que ha venido tratando de imponer, sin lograrlo, la señora Wallace, no sólo es falsa, es inverosímil y prácticamente absurda. Esa historia que ella narra no sostiene, no se sostiene desde ningún punto de vista”, dijo el ministro presidente.

“Simplemente llama la atención sobre lo siguiente: ¿cuál es la razón porque la señora Miranda de Wallace esté tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hijo se vea en la Primera Sala de la Corte?”, señaló en alusión a González Lomelí, cuyo caso fue atraído por el máximo tribunal a finales de mayo de este año.

Te podría interesar: SJCN revisará sentencia de Juana Hilda Lomelí, implicada en caso Wallace

Publicidad

“Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con imparcialidad y con honestidad y con profundidad es que el asunto llegue a la Corte. ¿Por qué si el asunto está radicado en la Primera Sala, la señora Wallace está tan preocupada de que las ministras y ministros lo resuelvan? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le preocupa que se sepa? ¿Qué le alarma que vayan a resolver los ministros y ministras?”, preguntó el ministro.

Zaldívar cuestionó la razón de los espectaculares, las conferencias de prensa y las campañas en redes sociales emprendidas por Miranda: “La fama de la señora Wallace la precede; es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana, todas y todos sabemos quién es. Yo no intervine en la atracción del asunto, y eso todas y todos ustedes lo saben, ni voy a intervenir en la votación, lo va a votar la Primera Sala”.

Descartó que con sus señalamientos hacia el Poder Judicial, Miranda vaya a conseguir presionar a las ministras y ministros para que resuelvan en el sentido que ella quiera. Dijo que los integrantes de la Sala van a resolver conforme a su criterio, conforme a derecho y a las pruebas existentes.

Publicidad

“Nada más les digo una cosa, si hoy es capaz, de fabricar pruebas y de denunciar al Presidente de la Corte, ¿qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder protegida por Fox, Calderón y García Luna? ¿qué no habrá hecho esta mujer?”, enfatizó.

Con información de Aristegui