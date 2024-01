Tras fallo de la SCJN, se hará la primera corrida de toros en Plaza México de la CDMX

“ Hoy en día tenemos que ser respetuosos a todas las formas de pensar, no es una lucha de poderes, es una cuestión de tolerancia , de ser abiertos a la sociedad y respetar los gustos de cada quien”, expresó el ganadero en una entrevista para El Universal.

“Ahora toca defender, debemos llenar la Plaza México para que se demuestre que a la gente le gustan los toros”, comentaron aficionados.

Alatorre Rivero coincidió en dicho aspecto, “es una industria y una tradición que lleva muchos años en México, estoy seguro de que habrá una entrada histórica y se va a reflejar el compromiso de la afición. Seguramente habrá manifestaciones en contra, pero les pedimos libertad para ejercer nuestra profesión”.

EL REGRESO DE LAS CORRIDAS DE TOROS ‘ES ALGO INCOMPRENSIBLE’: FRECDA

Para el Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (FRECDA), el regreso de las corridas a la Plaza de Toros México, está rodeado de inconsistencias legales e intereses políticos, y en lo último que se piensa es en la protección de los animales.

José Luis Carranza, presidente de FRECDA, enfatizó que, el maltrato a los animales está prohibido por la Constitución de la Ciudad de México, promulgada en 2017, “ahí se menciona que tenemos la obligación de respetar la vida de los animales, y en lugar de eso se están dando facilidades para realizar estos actos”, menciona.

También señaló a la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, como una de las principales promotoras para el regreso de las corridas... “Tiene intereses pro-taurinos, pero esta batalla no está perdida, la lucha sigue. Hay un juicio de amparo que esperemos que se resuelva a favor y llegue a la Suprema Corte, donde esperamos que Yasmín Esquivel no meta las manos. Los toros no merecen que se les imparta este tipo de justicia”.