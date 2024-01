Tras rigurosa inspección, los Boeing 737 Max 9 volverán a volar, producción seguirá suspendida

Después de tres semanas en tierra, los Boeing 737 Max 9 de Estados Unidos volverán a volar a partir de este viernes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el jueves que ha aprobado un proceso para permitir que los Boeing 737 Max 9 vuelvan a volar. Esta medida despeja el camino para que las compañías aéreas empiecen a inspeccionar los aviones con el fin de autorizarlos a volar.

Cada uno de los 171 aviones inmovilizados debe someterse al proceso. Esto incluye la inspección de los pernos, accesorios y guías del tapón de la puerta, la pieza del fuselaje que se desprendió de un avión de Alaska Airlines a principios de este mes. También incluye apretar los sujetadores y realizar “inspecciones detalladas de (...) decenas de componentes asociados”.

“Este avión no operará hasta que se complete el proceso y se confirme la conformidad con el diseño original”, dice el comunicado de la FAA.

AEROLÍNEAS SE PREPARAN

Alaska Airlines y United Airlines fueron las compañías estadounidenses más afectadas por la inmovilización.

Alaska Airlines tiene previsto volver a poner en servicio algunos de sus aviones 737 Max 9 el viernes, según informó la compañía el miércoles en un comunicado de prensa.

“Cada uno de nuestros aviones volverá al servicio solo una vez que se hayan completado las rigurosas inspecciones y cada avión se considere en condiciones de volar de acuerdo con los requisitos de la FAA. Tenemos 65 737-9 MAX en nuestra flota. Se espera que las inspecciones duren hasta 12 horas para cada avión”, dijo la aerolínea.

La aerolínea dijo el jueves que espera que todos sus aviones Max 9 estén volando en la primera semana de febrero.

El jueves, United Airlines dijo que volvería a incluir el Max 9 en su programación a partir del domingo. Pero el Max 9 podría transportar a algunos pasajeros de United tan pronto como el viernes.

Esto se debe a que los Max 9 que han sido inspeccionados y autorizados de acuerdo con las instrucciones de la FAA estarán disponibles como “repuestos operativos”, según la aerolínea.

Así, si la aerolínea iba a cancelar un vuelo por un problema mecánico, pero hay un Max 9 autorizado disponible en el aeropuerto, ese podrá utilizarse como avión de sustitución.

EL FUTURO DEL MAX ES INCIERTO

Junto con el anuncio del proceso de inspección para que vuelvan a volar los Max 9 inmovilizados, la FAA comunicó a Boeing que “no concederá ninguna ampliación de la producción del MAX, incluido el 737-9 MAX”, dijo la agencia en su comunicado de prensa.

“Permítanme ser claro: esto no será volver al negocio como de costumbre para Boeing”, dijo el administrador de la FAA, Mike Whitaker.

“No aceptaremos ninguna solicitud de Boeing para una expansión de la producción ni aprobaremos líneas de producción adicionales para el 737 MAX hasta que estemos satisfechos de que se resolvieron los problemas de control de calidad descubiertos durante este proceso”.

¿SIGUE SIENDO SEGURO VOLAR EN ELLOS?

Al autorizar el vuelo del Boeing 737 Max 9 tras una rigurosa inspección, la FAA dice que “sí”.

El administrador de la FAA, Whitaker, subrayó este punto a la CNN.

“Si el avión no está en tierra, significa que creemos que está en condiciones de volar. Y si está en condiciones de volar, el avión es seguro. Puedo decir que no vamos a permitir que ese avión vuelva a volar hasta que estemos convencidos de que se ha solucionado ese problema”, dijo Whitaker.

¿CÓMO PUEDO SABER MI TIPO DE AVIÓN?

Los pasajeros potenciales pueden ver con qué tipo de aparato opera el vuelo en la sección de “detalles” cuando reservan vuelos.

La función Where is My Plane (Dónde está mi avión) de FlightAware también proporciona el modelo concreto de avión y el número de registro.

Con información de CNN