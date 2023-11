Arturo Zaldívar: ‘No busco un cargo con Sheinbaum; Xóchitl está muy preocupada porque seguramente va a perder’ (video)

En entrevista con Ciro Gómez Leyva Por la Mañana , el ministro dijo que su convicción es que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México hará un gran papel si gana la Presidencia de la República y, aunque aclaró que no busca un cargo público, estará para contribuir con su experiencia en cualquier encomienda que le haga la aspirante morenista.

“Me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudia Sheinbaum, primero por una cuestión de convicción. Quiero aclarar aquí que yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público; voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo para consolidar la transformación del país”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sí, la acepto’... AMLO ya aceptó la renuncia del ministro Zaldívar; espera aprobación del Senado para proponer terna donde una mujer lo sustituirá

“Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México a eso me sumo”, dijo Zaldívar.

A la pregunta expresa sobre las motivaciones de su renuncia para acomodarse en cargos como la Fiscalía de la República o en un eventual gabinete, Zaldívar aclaró que tras 14 años en la SCJN, considera que su vida profesional está satisfecha.

Tras esta decisión, diversos especialistas y constitucionalistas afirmaron que la renuncia de Arturo Zaldívar podría constituir una violación a la Constitución pues los motivos del ministro no establecen una causa grave para dejar su cargo.

Sin embargo, Zaldívar explicó que la “gravedad” no tiene un fundamento fatalista, sino lo que a consideración del ministro que renuncia a su cargo considera como una premisa de severidad, por lo que su dimisión no cae en una falta a la carta magna.

“En principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta y la Constitución establece un doble filtro, primeramente, el presidente de la República quien la tiene que aceptar, la renuncia, y después la tiene que aprobar el Senado, es decir, tiene que haber dos instancias”.

“Esto de la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. El principio de la renuncia es una limitación por lo menos a dos derechos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos todas las personas hacer de nuestra vida aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás y la libertad de trabajo consecuentemente”, argumentó.

‘XÓCHITL ESTÁ MUY PREOCUPADA PORQUE VA A PERDER’: ARTURO ZALDÍVAR

Ya sin su investidura como ministro y más como integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar tronó contra Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, y consideró que sus críticas contra su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reflejan una gran preocupación por sus resultados en las encuestas de preferencia.

El ministro afirmó que el enojo de la senadora por el PAN son ocurrentes pues seguramente perderá la elección del próximo año por no haber conectado con la gente y carecer de una propuesta que supere a la de Claudia Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se veía venir? Delgado abre la puerta de la 4T a Zaldívar; ministro se reúne con Sheinbaum

“Es normal, debe estar muy preocupada y muy enojada, yo la entiendo y así hay que tomarlo. Primero, por como va en las encuestas, después porque se está dando cuenta que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el que tiene ella y pues porque creo que va a perder”.

“Yo la entiendo, la verdad, no vale la pena polemizar con una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes, pues decirle nada, está bien, tiene todo su derecho; será la candidata opositora, entiendo que no le guste que yo esté con Claudia, entonces no me merece mayor comentario la verdad”, sostuvo.