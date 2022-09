Ante la problemática, expuso que podría decidir que el trayecto del Tren Maya concluyera en Tulum y cancelar dos tramos (Tulum-Chetumal y Chetumal- Escárcega), “si no fuese yo como soy, perseverante, pero, ¿cómo voy a aceptar eso, si precisamente en Quintana Roo es donde más se necesita, es de Tulum a Xpujil, a los límites con Campeche? Porque son dos Quintana Roo: el Quintana Roo del norte, de la Riviera Maya y de Cancún; y el Quintana Roo de Felipe Carrillo Puerto, de Morelos, que es uno de los municipios más pobres, no sólo de la península, sino del país”.

Sin embargo, en otro momento de la conferencia, señaló que “ahora no hay trabajos de construcción en el tramo, se abrió la brecha nada más. Se están haciendo los estudios geológicos para ver qué hay abajo”.

En este contexto, anticipó que se ha determinado que “en la parte firme se van a poner los cimientos y losas para que pase el tren arriba, y abajo se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son pasos de fauna. Es lo que estamos haciendo”.

El mandatario realizó una nueva alusión al Tren Maya en la que volvió a desacreditar a quienes considera seudoamibientalistas, que, en su momento, cuando se registraron altos niveles de destrucción en la zona por la empresa estadunidense Calica –para extraer caliza, insumo para la construcción de carreteras en Estados Unidos– o el Grupo Xcaret, con la destrucción de cenotes para el desarrollo de sus proyectos, uno de los cuales, acotó, se encuentra ahora detenido por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente.

Otro de los obstáculos es el chantaje de propietarios, acusó López Obrador en referencia a que, en los tramos más al sur, donde los trenes serán eléctricos: “Ya han amenazado unos, que aprovecho para mandarles el recado, que quieren: ‘ah, sí te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, me vas a dejar que yo fraccione la reserva’. Les mande a decir: ¿Y de qué quieren su nieve? Me están condicionando, dicen: ‘Les dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva’. No, no”.

Mencionó que por donde corre la ruta del tren Maya se encuentra la casa de descanso del empresario Roberto Hernández, en la zona donde, señaló en el mapa, “está el dinero”.

Con información de La Jornada