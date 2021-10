‘Tunden’ a diputada de Morena por pedir pruebas del desabasto de medicamentos

Luego de publicar el mensaje se desató una respuesta masiva contra la legisladora federal, principalmente de la organización “Nariz Roja A.C” que apoya a niños con cáncer.

La organización “Con Causa” también mandó un testimonio de paciente con cáncer para que la legisladora tuviera conocimiento de su caso.

En respuesta, la diputada escribió en la misma red social que había solicitado pruebas del desabasto a enfermeros, papás y mamás de los niños.

Relacionado: Los medicamentos se los roban llegando al hospital: Alcocer

Aclaro: “No organizaciones ni fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados, no grilla”.