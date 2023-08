¿Un Grito sin alcohol? Profeco retira estas bebidas alcohólicas previo a mes patrio

Si algo caracteriza a los mexicanos, es acompañar las celebraciones importantes con algunos tragos, y que mejor si son de gusto fuerte como el tequila y ron; sin embargo, en ocasiones algunas marcas ofrecen licores que no cuentan con la calidad que las personas se merecen.

De la misma marca, los rones de sabor frambuesa y limón exceden el límite de 85 gramos de extracto seco por litro permitidos. En caso del ron de frambuesa, se registraron 95.4 gramos por litro y en el de limón es de 93.7 gramos por litro, superando el límite.

El vodka estadounidense New Amsterdam, sabor coco, será retirado debido a que no cuenta con el etiquetado requerido donde se advierte sobre la prohibición de consumo para menores de edad y mujeres embarazadas. Por la misma razón, el vodka de la marca Svedka, de origen sueco, de sabor citrón y sabor mandarina, no permanecerá en los estantes.

Se retirarán tres vodkas marca Finlandia, en los sabores cereza, mango y mango fusión, ya que no incluían las advertencias sobre prohibición de consumo para menores de edad, mujeres embarazadas y conductores. Los proveedores de la marca finlandesa ya han retirado los productos después de ser notificados por la Profeco.

RECOMENDACIÓN DE LA PROFECO

Este estudio se enfocó en las bebidas alcohólicas saborizadas, indicó Sheffield, quien recomendó a los consumidores optar por bebidas con jugos naturales como una alternativa que sea más saludable. Además, añadió que “la principal causa por la que se retirarán las bebidas del mercado es que deben de venir todas las advertencias por el tipo de producto que es, debe avisar que no conduzcas, que no lo tomes embarazada, que no es para menores de 18, ese es un mercado muy delicado”.

El estudio completo realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, se dará a conocer en la Revista del Consumidor, edición septiembre.