Una nueva encuesta sobre Harris y Trump revela cambios importantes en el panorama electoral

Por Nate Cohn

Después de todo el tumulto político del último mes, la última encuesta del jueves de The New York Times/Siena College está llena de resultados diferentes a los que hemos visto este ciclo, con una excepción: quién lidera la contienda presidencial.

Según la encuesta, Donald Trump aventaja a Kamala Harris por un punto porcentual, 48 a 47 por ciento, entre los votantes probables. Aparte del nombre del candidato demócrata, “Trump +1” es un resultado que podría haber salido de cualquier otra encuesta del Times/Siena antes del desastroso debate del presidente Joe Biden.

TE PUEDE INTERESAR: Birmex y Megafarmacia surten 2.7 recetas diarias y han recibido casi 100 mil llamadas hasta abril de 2024

Pero, pregunta tras pregunta, hay cambios importantes respecto a sondeos previos del Times-Siena, todos ellos realizados antes de que la vicepresidenta Harris se asegurara prácticamente la nominación de su partido a la presidencia, antes de la convención republicana y antes del intento de asesinato de Trump. Incluso el déficit de un punto de Harris representa una mejora significativa para los demócratas en comparación con el déficit de seis puntos de Biden en nuestra anterior encuesta Times/Siena.

Como ya he escrito, estos acontecimientos hacen que sea difícil saber qué hacer con los resultados de las encuestas recientes, lo que incluye a esta que se acaba de publicar. La encuesta es un indicador útil de la situación actual de la contienda, pero no hay razón para confiar en que esa será la situación cuando todo vuelva a la calma.

Aunque el resultado general entre Harris y Trump puede parecer conocido, la encuesta está llena de señales de que todavía hay mucha perturbación en el aire político.

Según la teoría, las ganancias de Trump en el último mes se asemejan a un clásico “rebote de convención”, tal vez con la buena voluntad añadida de su supervivencia al intento de asesinato. Históricamente, los rebotes suelen desvanecerse, pero no necesariamente en su totalidad.

Lo que le ha ocurrido a Harris en la última semana no se ajusta en absoluto a ninguna teoría. Es de suponer que seguirá aprovechando el impulso de su nueva candidatura durante un tiempo, pero después todo es posible. Solo el tiempo dirá cómo reaccionará el público al escucharla —y a los ataques contra ella— en los próximos días y semanas.

A continuación, ofrecemos algunas conclusiones de nuestra encuesta.

Sí, a los votantes les parece bien el cambio en el Partido Demócrata

No creo que la encuesta Times/Siena haya encontrado nunca antes un 87 por ciento de votantes que estuvieran de acuerdo en algo, pero ese es el porcentaje de quienes dicen aprobar la decisión de Biden de apartarse de la contienda presidencial. Solo un 9 por ciento la desaprueba.

Los demócratas, por su parte, están preparados para Kamala. Casi cuatro quintas partes afirman que el partido debería nominarla para la presidencia, en comparación con el 14 por ciento que dicen que deberían nominar a otra persona. Un 27 por ciento algo más grande dice que el partido debe fomentar un proceso de nominación competitivo, pero el 70 por ciento afirma que el partido debe apoyar a Harris y rápidamente nombrarla candidata.

Una división demográfica más típica

Si eres un lector veterano de las noticias sobre encuestas, sabrás que llevamos casi un año monitoreando la debilidad de Biden entre los votantes jóvenes, negros, hispanos y de baja participación.

Pasará algún tiempo —quizá más de un mes, dada la posible volatilidad que se avecina— antes de que tengamos una buena idea de los contornos demográficos de esta nueva contienda. Pero, al menos en esta encuesta, el enfrentamiento Harris-Trump presenta una división demográfica diferente y más típica.

En la encuesta, Harris obtuvo mejores resultados entre los votantes jóvenes (de 18 a 29 años) e hispanos que Biden en cualquier otra encuesta de este año. Entre los no votantes, los resultados de Harris son mejores que los de Biden en todos los sondeos del Times/Siena realizados en el mismo periodo, excepto uno. Por el contrario, entre los votantes blancos de clase trabajadora y los mayores de 65 años a Biden le fue mejor en todas las encuestas anteriores del Times/Siena, excepto en una.

Por supuesto, se trata solo de una encuesta; los resultados de subgrupos individuales de una encuesta son ruidosos y están sujetos a un margen de error considerable. Pero hay buenas razones para pensar que estos cambios demográficos son parte de algo real. Los resultados coinciden con los de anteriores sondeos del Times/Siena. Y, más en general, están en consonancia con las fortalezas relativas esperadas de una mujer negra (que también tiene ascendencia india) de California de unos 50 años comparada con un hombre blanco de Scranton, Pensilvania, de unos 80 años.

¿Kennedy ayudará a Harris?

De hecho, Harris empató con Trump cuando se incluyeron todos los candidatos de partidos minoritarios junto con el independiente Robert F. Kennedy Jr.

Harris estaba en el 44 por ciento y Trump en el 43 por ciento (la ventaja de Harris se reduce a cero utilizando las cifras exactas, 43,5 a 43,2), con Kennedy en el 5 por ciento. Es el porcentaje más bajo de Kennedy desde que empezamos a incluirlo en nuestras encuestas.

Trump lideró en la contienda de dos candidatos —pero no en la multicandidato— porque ganó el apoyo de Kennedy por un margen de más de dos a uno. Es una muestra pequeña, pero es la mayor ventaja de Trump entre los partidarios de Kennedy en nuestras encuestas hasta este momento.

Es solo una encuesta, pero hay algo en la idea de que la presencia de Kennedy en la contienda podría ayudar más claramente a Harris. A lo largo de la contienda, la candidatura de Kennedy ha tendido a atraer más a la derecha que a la izquierda. En esta encuesta, por ejemplo, la valoración de Kennedy tiende a ser positiva entre los republicanos, pero negativa entre los demócratas. Aún así, le ha estado quitando de forma relativamente pareja electores al presidente Biden y a Trump, ya que ha conseguido ganar un número considerable de los votantes desproporcionadamente jóvenes descontentos con Biden.

Harris, sin embargo, no tiene necesariamente la misma vulnerabilidad. Si atrae lo suficiente a los votantes jóvenes y descontentos que normalmente se inclinan por los demócratas, Kennedy podría no arrebatarle tanto apoyo y empezar a restarle desproporcionadamente a Trump.

c. 2024 The New York Times Company