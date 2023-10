UNAM: autoridades recuperaron instalaciones de la FES Acatlán tras un incendio

El pasado 10 de octubre, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES), perteneciente a la Universidad Autónoma de México (UNAM), tomaron las instalaciones colocando candados y cadenas en los tres puntos de acceso por diversas denuncias, entre ellas la seguridad.

Se reportó entre las 5:00 y las 5:20 de la mañana de este 27 de octubre un incendio en la caseta de vigilancia de la avenida San Juan Totoltepec del cuál tomó conocimiento la policía municipal de Naucalpan y apoyó a su extinción. A pesar del daño material, no se reportan lesionados. Después de estos sucesos, los estudiantes hicieron entrega de las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Encapuchados asaltan y queman plantel de la UNAM; levantarán denuncias penales

El momento de la entrega se transmitió a través de redes sociales, donde se hicieron lives, y los alumnos puntualizaron que no se emitió asistencia de un notario público, en tanto que las autoridades educativas les aseguraron que no tienen nada en su contra.

”Ya entregamos. No se hizo recorrido de nada, espero que las evidencias que tenemos, sirvan para que no haya represalias. Por si alguien no sabe, así se ve la situación dado que mientras estábamos ahí dormidos, alguien comenzó a quemarlo, salimos ilesos (los estudiantes), ahorita solamente estoy esperando que alguien venga y nos ayude a mover las cosas”, comentó el alumno Fabián Hernández, en su transmisión.