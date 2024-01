Uno de los líderes narcos fugados en Ecuador ahora quiere entregarse

El narcotraficante Fabricio Colón Pico, lider de la banda Los Lobos, que se fugó esta semana de su prisión, anunció que quiere entregarse.

El presidente Daniel Noboa reaccionó sosteniendo que será tratado como un terrorista. “Que se entregue si quiere”, afirmó.

Pico estaba cumpliendo una sentencia en la cárcel en la ciudad andina de Riobamba. Se lo señaló por dirigir un plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar.

En un vídeo que circula en redes sociales, se presenta Colón Pico y señala la fecha de hoy y le avisa a Noboa que no tiene “nada que esconder”.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente”, señala el delincuente.