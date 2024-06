Urgen bancadas del PRI y PAN juicio político contra Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al Congreso de Nuevo León sobre la validez del juicio político en contra del gobernador Samuel García, las bancadas del PRI y el PAN solicitaron a la Comisión Anticorrupción retomar el proceso a la brevedad.

“Le estamos solicitando a la Comisión Anticorrupción que ahora en este periodo pueda continuar con el proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García, como ustedes saben tenemos ya un mandato de la Suprema Corte que le ordena a este Congreso seguir con este proceso y hacer todo lo conducente para hacer el análisis al interior de la Comisión y después votarlo en pleno y posteriormente pasarlo al Poder Judicial”, señaló la priista Lorena de la Garza.

Señaló que será el Poder Judicial el encargado de determinar una sanción específica en contra del mandatario del estado.

“Esto es solo por la omisión del Presupuesto de Egresos que cometió el gobernador Samuel García”, dijo.

La legisladora exhortó al gobernador evitar interponer algún recurso en contra del proceso que lo dilate.

Mencionó que una de las estrategias para dilatar el proceso es que los diputados de Movimiento Ciudadano no se han presentado para sesionar.

“No me extraña a mí el resultado que recibieron el pasado domingo (en el proceso electoral) están pidiendo trabajo para un trabajo que no ejercen y ahí está este resultado”, apuntó.

Comentó que los legisladores emecistas siguen trabajando en contubernio con el gobernador del estado para privarle al Congreso del quórum que se necesita para poder avanzar en varios procesos.

Por su parte, el panista Carlos de la Fuente, dijo que esperan que sea a la brevedad la sesión de la Comisión y establezcan un calendario para el procedimiento.

“Todos los procesos jurídicos que existen dentro del Congreso hay que darles continuidad, como este del juicio político en contra del gobernador, que la Corte ya nos dio la razón de que podemos continuar; simplemente no lo separamos del cargo, como venía el proyecto original”, explicó.

El exhorto presentado invita a los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado a retomar los trabajos para sustanciar el procedimiento de juicio político contra el mandatario estatal.