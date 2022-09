Este día, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que sacarán del mercado algunas marcas de bebidas hidratantes que incurren en irregularidades y en publicidad engañosa.

Dicho estudio será publicado en la revista del Cosumidor en su edición de septiembre.

El funcionario adelantó que son ocho sueros orales, ocho bebidas para deportistas y cinco hidratantes los que incumplen con la normatividad.

Asimismo, adelantó que sacarán del mercado los productos Bio Steel Sports Drink, Rescata y Jumex Sport.

Y a SueroX, de Genomma Lab, le pedirán que retire el nombre de “suero”, ya que no cumple con la NOM para ser llamado suero.

“No es suero, porque no cumple con la Norma Oficial Mexicana para suero. No se puede llamar SueroX, porque no es suero. No le pueden quitar la X, le tienen que quitar ‘suero’ y nos vamos a tribunales con ellos, si quieren, y si no, que le cambien la marca, como lo hicieron Nutri, Forti y BNG”, dijo.

La Profeco ha publicado en sus ediciones anteriores estudios sobre diversos productos, entre ellos marcas de lácteos, jamones, botanas, nuggets, salchichas, entre otros.

