Variante Pirola: recomiendan aplicarse vacuna contra COVID-19 actualizada, pero ¿cubrebocas es efectivo?

Ante las nuevas variantes de COVID-19, infectólogos recomiendan aplicarse la vacuna actualizada contra este virus, el cual ha ido evolucionando y ya es muy distinto al que empezó a circular en 2020, aseguraron.

La recomendación de expertos es que todas las personas que tengan más de seis meses de haberse aplicado su última dosis, se pongan la dosis actualizada.

La variante que más preocupa por estos días es la BA.2.86, conocida como “Pirola”.

BA.2.86 fue reportada inicialmente en una muestra tomada en Dinamarca a finales de julio de 2023, explica Organización Panamericana de la Salud. Desde entonces se ha detectado en Israel, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, pero sólo casos aislados, aunque su expansión deja a entender que hay transmisión internación, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la designó variante bajo vigilancia el 17 de agosto pasado debido a que tiene un número considerable de mutaciones en los genes de la espícula.

Oficialmente conocida como BA.2.86 y apodada “Pirola” en las redes sociales, puede ser más capaz de infectar a personas con inmunidad previa, aunque en este momento no está claro si esas infecciones causarían una enfermedad más grave, según los CDC.

80% REQUIERE VACUNA ACTUALIZADA

El infectólogo Alejandro Macías estimó que más de 80 por ciento de la población en México requiere de aplicación de la vacuna actualizada, pues la mayoría se vacunó contra COVID-19 hasta 2022.

“Después ya en 2023 hubo muy poca vacunación. La gran mayoría (de mexicanos) debería tener una vacuna más reciente; lo más probable es que ya haya pasado demasiado tiempo para la mayoría;

“COVID-19 evoluciona y no se irá, va a volver. No sabemos cuándo pueda volverse un virus menos patogénico pero por las nuevas variantes que han circulado, particularmente, por la variante Pirola, lo que vemos es que no es un virus menos patogénico y es un virus muy contagioso, que va a venir en oleadas, y lo mejor es que nos encuentre vacunados”, señaló.

Pese a que la política del Consejo Nacional de Vacunación establece que actualmente se deben vacunar contra COVID-19 a grupos de riesgo, como adultos mayores y personas inmunosuprimidas, el especialista recomendó que toda la población, a partir de los seis meses, se vacune.

Para quienes tienen la posibilidad económica, aconseja vacunarse aunque no formen parte de los grupos de riesgo, y con las vacunas actualizadas.

Macías indicó que después de los seis meses se puede aplicar la vacuna contra COVID-19 a los niños.

“Son dosis distintas. Se dividen en grupos, en términos generales, de seis meses a 4 años; luego de 5 años a 11 años y ya después de 12 años es la misma vacuna del adulto”, agregó.

¿CUBREBOCAS MÁS EFECTIVO?

Algunas personas se preguntan cuál es el cubrebocas eficaz para hacerle frente a la inminente oleada del virus.

Sandra Rodil Posada, investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales, explicó que mientras el virus siga en el ambiente, lo mejor es usar cubrebocas sin importar qué variante sea la más común. No son menos o más efectivos según la variante, pues el virus tiene la misma medida sin importar el tipo de variante.

“Aunque mantengamos la distancia, la higiene, requerimos mejorar las eficiencias. Esto no quiere decir que todas las personas debamos usar respiradores de alta eficiencia. Eso sería imposible de cubrir al cien por ciento y restaríamos posibilidades a su uso hospitalario, donde es más demandado;

“Tenemos que pensar cuál es el nivel que cada quien tiene de exposición al virus, qué tanto más hay que protegerse si se está en contacto con muchas personas al mismo tiempo o si mi riesgo es menor porque se sale lo mínimo necesario y se está en lugares ventilados”, señaló la investigadora para la Gaceta UNAM.

Por su parte, indicó cuál es el mejor cubrebocas para protegerse del virus. “Cualquiera es mejor que nada. Esto es una realidad. Se piensa que nos podría dar una falsa seguridad, pero la verdad es que cualquiera evita, al menos, las partículas más grandes que emitimos cuando hablamos y tosemos, al impedir que se transmitan, ayudamos a que la otra persona con cubrebocas esté protegida”.

En relación con cuál resulta mejor, señala: “Es difícil contestar en general cuál es mejor o cuál es el que todos deberían usar, porque si todos tuvieran acceso a N95 o KN95 sería la recomendación, pero sabemos que no será posible. En ese sentido, sirven los de tela con tres capas, que es lo que debemos asegurar. Las tres capas dan bastante eficiencia, de alrededor de 50 por ciento, y se ha demostrado que es bastante bueno para el público en general que no está expuesto a un contacto tan directo con personas enfermas”.