Vecinos de Benito Juárez afectados por agua contaminada continúan juntando firmas para demanda colectiva

Afectados por la contaminación en su servicio de agua, vecinos de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México continúan juntando firmas para realizar una denuncia ante la Comisión Local de los Derechos Humanos en la que piden que se restituya el servicio del agua, al argumentar que es un derecho fundamental que deben tener.

Así como exigieron a las autoridades que les digan qué químico contaminó el agua, ya que aún tiene secuelas; “todos se están uniendo porque el hecho que el agua ya no huela como antes. no quiere decir que no esté contaminada. Entonces queremos que nos digan qué la contaminó, porqué o cómo sucedió y así nosotros saber cómo cuidarnos” explicó una de las inconformes para El Universal.

Los vecinos se encuentra en el cruce de calles Providencia y Porfirio Díaz, en la colonia Del Valle, donde improvisaron una carpa como centro de información y se recolectan las firmas, así como los requisitos para la forma de denuncia colectiva.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ‘NO REPRESENTA RIESGO’

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que tras los trabajos realizados por la problemática del agua de Benito Juárez, se concluyó que esta “no representa riesgos graves a la salud”; además Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que el contaminante es una mezcla de aceites y lubricantes, hallados de manera “bajísima”, declaraciones dadas el pasado 13 de abril.

Sin embargo, vecinos reportan que persiste el olor a químicos en el agua que llega, así como una textura aceitosa posterior al contacto.

