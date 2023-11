Vicente Fox llama a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, ‘dama de compañía’, y ella lo acusa de agresión

MARIANA RODRÍGUEZ RESPONDE A VICENTE FOX Y LO ACUSA DE AGRESIÓN EN EL 25M

Mariana Rodríguez respondió a través de dos publicaciones en su cuenta de X. En la primera, expresó: ‘Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar’.

En el segundo posteo, agregó: ‘Lo que usted hizo se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta’, refiriéndose al 25 de noviembre, fecha destinada a denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y exigir políticas para su erradicación.

En una respuesta, Ferriz instó a Mariana a lanzarse al debate político con la frase ‘Ya lánzate tú, Mariana... así si ganan’, generando críticas de varios usuarios que lo tacharon de ‘machista’, ‘misógino’ y una ‘vergüenza’.