Video capta a sujeto agrediendo a una niña de 11 años en calles de Puebla

Este día salió a la luz el video donde un sujeto agrede a una menor que camina por calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Puebla.

En las imágenes se puede ver cómo el sujeto y la menor se cruzan, pues la niña se dirigía a la tienda que se encuentra en la esquina de su casa, y al momento que se topan el hombre manosea a menor de edad.

Los hechos sucedieron el 14 de junio a las 7:30 de la mañana.

De acuerdo a TvAzteca, la niña dijo que salió por su desayuno y vio “a un tipo, venía caminando hacia a mí, caminó, me metí a la tienda, compré mi torta, de regreso, ya venía yo, antes de llegar a una casa abandonada, iba pasando una señora con su hijo y se fueron y venía el tipo”.

Y es que aunque aparentemente el hombre se aleja, se regresa para esperar a la niña y agredirla, afortunadamente una cámara de seguridad captó la agresión y el hombre aunque aun no se localiza, ya fue identificado por las autoridades.

“Me trataba de bajar el calzón y me alzaba la falda, y me tocó mi vagina encima de la falda”, dijo la menor, de tan solo 11 años, además de narrar que cuando le tapó la boca le dijo que se callara, pero fue en ese momento que lo mordió “y fue como me pude soltar”.