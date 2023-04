Von Roehrich es víctima de persecución política, afirma PAN en Congreso de CDMX

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de la Ciudad de México, el coordinador, Federico Döring, aseveró que desde la bancada celeste son “amigos” de Christian Von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez señalado por su implicación en la Corrupción Inmobiliaria de dicha entidad.

Apenas el día de hoy, el ex delegado fue trasladado al Reclusorio Norte, luego de ser aprehendido en Tamaulipas, mientras intentaba llegar a los Estados Unidos, no obstante, fue deportado por el vecino país.

“La verdad habrá de prevalecer en tribunales. Él es víctima de persecución política”, dijo, asimismo, sentenció que el mismo partido también es víctima de esta pesquisa.

“Nosotros no nos vamos a callar, no vamos a dejar de fiscalizar, no vamos a dejar de exigir. Nosotros vamos a seguir siendo oposición, porque no tenemos nada que deber y porque sabemos que la verdad, al tiempo, estará de lado de Von Roehrich, y no de la Fiscalía capitalina”, aseveró.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se puede observar a Göring haciendo los señalamientos, donde también acusa que Von Roehrich es el único detenido por el fraude inmobiliario.

“No hay un solo empresario, un solo desarrollador inmobiliario en la cárcel vinculado a abusos de desarrollos inmobiliarios del Gobierno anterior. Ahora resulta que al único al que va a tratar de procesar judicialmente la Fiscalía capitalina es a Christian Von Roehrich, el ex delegado del PAN, la única plaza que jamás han podido ganar López Obrador”.