Wifi, filete, frigobar... darán trato VIP a médicos cubanos

Como parte del acuerdo con el gobierno de Cuba, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó dos licitaciones, una para garantizar hospedaje y tres comidas saludables al día a 50 médicos cubanos especialistas que vayan al estado de Guerrero a prestar sus servicios.

Una segunda contratación sería para beneficiar, también con hospedaje y alimentos, a médicos de la isla que vayan a Morelos, pero ahí también les garantizan seguridad ante el clima de violencia que vive la entidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que llegaron a México 700 médicos especialistas de Cuba para prestar sus servicios en zonas marginadas, a donde doctores mexicanos, dijo, no quieren ir a trabajar.

En la licitación AA-50-GYR- 050GYR007-N-70-2023, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que en febrero pasado se le entregó un contrato a la empresa Accendo Industry S.A. de C.V. por un monto máximo de 380 mil pesos, para el servicio de hospedaje y alimentación para 15 médicos cubanos que fueron enviados a laborar a cuatro municipios de Morelos.

Se indica que los especialistas fueron enviados a los municipios de Axochiapan, Temixco, Tetecala y Ocuituco, donde deberían habitar, ya fuera, una sola casa o habitaciones independientes y recibir tres comidas en cantidades suficientes y con menús saludables.

Además, se advierte que los lugares donde vivan los médicos deberán estar máximo a 20 minutos de los hospitales generales de IMSS-Bienestar en los cuatro municipios señalados.

“Se requiere que las habitaciones propuestas estén a 20 minutos de los hospitales generales de IMSS-Bienestar de los municipios (...) Las habitaciones deberán contar con servicios básicos continuos: agua fría y caliente, energía eléctrica, gas, internet y recolección de basura; deberán ser seguras para garantizar la integridad de los médicos”.

En su conferencia del 30 de mayo de 2022, previo a la llegada de los facultativos cubanos, el presidente López Obrador reconoció que algunas plazas para médicos son rechazadas por el nivel de violencia de las zonas donde se ubican.

“Hay regiones donde la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y aunque estén las plazas no quieren ir (...) Pero sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad”, aseguró en esa ocasión.

Agua caliente y aire acondicionado

En la licitación IA-50-GYR050GY- R034-N-96-2023, la cual fue lanzada en junio pasado, se detalla que además de garantizar dormitorios a cerca de 50 médicos cubanos en Guerrero tendrán en sus habitaciones aire acondicionado, agua caliente, filtros de agua, frigobar, acceso a internet y se les garantizarán tres comidas diarias.

Se indica que para el desayuno se debe considerar jugo o fruta y granola o cereal, plato fuerte con proteína animal (pollo, res, huevo, jamón o salchicha de pavo), productos lácteos, frijoles, vegetales, pan o tortilla, así como café o té y agua y servicio de huevos a la mexicana, revueltos, estrellados, aporreados y omelette, enchiladas y quesadillas.

Para comida se podrán servir sopas y guisos, como carne de puerco en salsa verde o roja, puntas de res, pollo a la crema, tacos dorados de res, filete de pescado o pollo empanizado, bistec a la mexicana con papas, pechugas rellenas y mole verde o rojo con pollo o cerdo; para la cena se podrá en tanto servir emparedados de pechuga o jamón de pavo, molletes gratinados, sincronizadas de jamón o pechuga de pavo, entomatadas de huevo o pollo y tostadas de pollo o requesón.

En el estado de Guerrero se ubica Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país y donde el presidente López Obrador inició su campaña electoral en 2006.

En mayo del año pasado, el Mandatario federal acusó a los médicos mexicanos de no querer atender las convocatorias para ocupar plazas en clínicas y hospitales de zonas rurales por culpa, dijo, de la formación neoliberal que recibieron.

“No quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50 mil (...) Por la formación que recibieron, o sea, el neoliberalismo, nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes cuando menos se decía que había en el servidor público emoción social. Todo eso se acabó, no hay mística, no hay principios”, acusó.