Xóchitl Gálvez dice que será una presidenta ‘daltónica’, promete gobernar sin distingo partidista

CIUDAD DE MÉXICO. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que será una presidenta “daltónica” al referirse que ella está de acuerdo con los gobiernos de coalición porque México es un país plural.

“Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición, y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no solo con lo partidos que me trajeron a la presidencia, yo sí me voy a sentar con todos, voy a ser una “presidenta daltónica”, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, los naranjas, los azules, con todos, porque somos un país plural”, afirmó.

La candidata opositora resaltó que México es un país que tiene que crear consensos, ya que es un país multiétnico y multicultural, donde hay diferentes pensamientos, por lo que aseguró que tendrá un gabinete plural y de coalición.