Xóchitl Gálvez reconoce ‘proceso adelantado’; pide claridad al INE para aspirantes presidenciales

“Es la verdad [...] Sí tenemos un proceso adelantado, yo lo reconozco. Es como hacernos un poco güeyes si estamos o no estamos ”, indicó, reiterando que el órgano electoral no puede prohibirle a la oposición recorrer el país, y dejar que Morena lo “tapice” con espectaculares.

“No lo vayan a tomar como un acto anticipado de campaña, no lo vayan a tomar como algo para violentar o para meter gente, pues no sé, reventar. Entonces yo les he pedido que no tengamos esta manifestación que se había convocado el próximo domingo, que se cancele”, manifestó.

Finalmente, concluyó que en este momento, debe seguir recorriendo el país para juntar firmas, y ese será su enfoque.