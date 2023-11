Xóchitl Gálvez y Samuel García se avientan ‘round’; ella dice que es el ‘candidato de AMLO’ y él responde así...

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, criticó al gobernador de Nuevo León y afirmó que es el “favorito” del presidente Andrés Manuel López Obrador para la candidatura de Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral de 2024.

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y no puedo decir nada más que eso, la parte político-electoral ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor a Samuel”, mencionó el mandatario en su conferencia matutina del 26 de octubre.

Ante esta cercanía entre ambos actores políticos la coordinadora del Frente Amplio por México (FAM) aseguró que eso impulsó la candidatura que ahora busca el mandatario neoleonense.

“No quiero ser mal pensada, pero creo que el Presidente destapó a Samuel. Todo México lo vio de que él sugirió que sería un buen candidato de Movimiento Ciudadano”, dijo la aspirante presidencial.