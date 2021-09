‘Y la justicia?, AMLO critica a ministros por ordenar devolver millones a hija de Emilio Azcárraga

El fisco le cobró a la hermana de Emilio Azcárraga Milmo, por la venta de 120 mil acciones de Televisa, en noviembre de 2007 un concepto de 338.9 millones de pesos. Desde entonces, este monto ha crecido debido a la acumulación de intereses y a la inflación.

Al respecto, consideró que el procedimiento judicial debió ser repuesto porque estuvo mal de origen y de esta forma evitar entregarle la millonaria cantidad a la hija del fundador de Televisa.

“¿Estuvo mal llevado el procedimiento? ¿Y bueno, por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia”, reprochó el presidente.

Luego, criticó la actitud de los ministros de la Corte al lamentar que no se dieron cuenta de que se trataba de una cantidad millonaria que afecta la Hacienda Pública.

“Qué no están ahí para impartir justicia? Eso es un problema que tenemos”, indicó.